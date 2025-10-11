La science au service des trésors engloutis BP 1755 Nouméa

La science au service des trésors engloutis



Visites guidées du laboratoire de traitement des objets et des réserves du musée.

BP 1755 11 avenue James Cook Nouville Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 26.34.43 contact@museemaritime.nc

English :

Guided tours of the artifact processing laboratory and museum storerooms.

German :

Führungen durch das Labor zur Bearbeitung von Objekten und die Museumsreserven.

Italiano :

Visite guidate al laboratorio di lavorazione degli oggetti e ai magazzini del museo.

Espanol :

Visitas guiadas al laboratorio de tratamiento de objetos y a los almacenes del museo.

