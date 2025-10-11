“La science en fête !” à la CRIIRAD Fête de la science Association CRIIRAD Valence

“La science en fête !” à la CRIIRAD Fête de la science Association CRIIRAD Valence samedi 11 octobre 2025.

“La science en fête !” à la CRIIRAD Fête de la science

Association CRIIRAD 29 Cours Manuel de Falla Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

Date(s) :

2025-10-11

La CRIIRAD vous ouvre exceptionnellement les portes de son laboratoire et vous invite à découvrir ses recherches et ses actions de protection et d’information sur la radioactivité, lors de son événement “La science en fête !”.

.

Association CRIIRAD 29 Cours Manuel de Falla Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Exceptionally, CRIIRAD is opening the doors of its laboratory and inviting you to find out more about its research, protection and information activities on radioactivity, at its event: « La science en fête!

German :

Die CRIIRAD öffnet ausnahmsweise die Türen ihres Labors und lädt Sie ein, ihre Forschung und ihre Aktionen zum Schutz und zur Information über Radioaktivität im Rahmen ihrer Veranstaltung « Wissenschaft feiert » kennenzulernen.

Italiano :

In via eccezionale, il CRIIRAD apre le porte del suo laboratorio e vi invita a scoprire di più sulla sua ricerca e sul suo lavoro di protezione delle persone e di informazione sulla radioattività, in occasione dell’evento « La science en fête!

Espanol :

De forma excepcional, el CRIIRAD le abre las puertas de su laboratorio y le invita a conocer mejor sus investigaciones y su labor de protección e información sobre la radiactividad, en su evento: « ¡La ciencia en fiesta!

L’événement “La science en fête !” à la CRIIRAD Fête de la science Valence a été mis à jour le 2025-09-23 par Valence Romans Tourisme