“La science en fête !” à la CRIIRAD Fête de la science Association CRIIRAD Valence

Association CRIIRAD 29 Cours Manuel de Falla Valence Drôme
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 16:30:00
2025-10-11
La CRIIRAD vous ouvre exceptionnellement les portes de son laboratoire et vous invite à découvrir ses recherches et ses actions de protection et d’information sur la radioactivité, lors de son événement “La science en fête !”.
Association CRIIRAD 29 Cours Manuel de Falla Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Exceptionally, CRIIRAD is opening the doors of its laboratory and inviting you to find out more about its research, protection and information activities on radioactivity, at its event: « La science en fête!
German :
Die CRIIRAD öffnet ausnahmsweise die Türen ihres Labors und lädt Sie ein, ihre Forschung und ihre Aktionen zum Schutz und zur Information über Radioaktivität im Rahmen ihrer Veranstaltung « Wissenschaft feiert » kennenzulernen.
Italiano :
In via eccezionale, il CRIIRAD apre le porte del suo laboratorio e vi invita a scoprire di più sulla sua ricerca e sul suo lavoro di protezione delle persone e di informazione sulla radioattività, in occasione dell’evento « La science en fête!
Espanol :
De forma excepcional, el CRIIRAD le abre las puertas de su laboratorio y le invita a conocer mejor sus investigaciones y su labor de protección e información sobre la radiactividad, en su evento: « ¡La ciencia en fiesta!
