La science est dans… Bibliothèque Erdre-Batignolles Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

La science est dans… Bibliothèque Erdre-Batignolles Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 16:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

Atelier de l’autrice Cécile Jugla dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête de la scienceAvec la collection La science est dans…, Cécile Jugla invite les enfants à se livrer à des expériences scientifiques avec des produits du quotidien : citron, œuf, papier, sable… Venez en tester quelques-unes toutes simples avec un effet Waouh !

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/