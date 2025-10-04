La science est dans… Médiathèque Lisa Bresner Médiathèque Lisa Bresner Nantes

La science est dans… Médiathèque Lisa Bresner Samedi 4 octobre, 10h00, 11h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Atelier de l’autrice Cécile Jugla dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête de la science

Avec la collection La science est dans…, Cécile Jugla invite les enfants à se livrer à des expériences scientifiques avec des produits du quotidien : citron, œuf, papier, sable… Venez en tester quelques-unes toutes simples avec un effet Waouh !

Médiathèque Lisa Bresner 23 Boulevard Emile Romanet, 44100 Nantes, France Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

