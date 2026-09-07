La science et la spiritualité peuvent-elles se rencontrer sans se défigurer ? Espace Salvator Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

La science et la spiritualité peuvent-elles se rencontrer sans se défigurer ?

Vendredi 20 novembre 2026 de 19h15 à 21h30. Espace Salvator 19 Bd Louis Salvator Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:15:00

fin : 2026-11-20 21:30:00

Date(s) :

2026-11-20

La science moderne a-t-elle définitivement écarté la spiritualité ? Physique quantique et cosmologie rouvrent des questions sur la réalité, le sens et la transcendance.



Entre science et spiritualité, où situer la vérité ? Par Reza Moghaddassi.

Vérité, matière et transcendance : un dialogue au bord du gouffre



La science moderne s’est construite en s’affranchissant de toute révélation et de toute métaphysique. Pourtant, les bouleversements du XXe siècle – physique quantique, cosmologie – semblent rouvrir des questions que l’on croyait closes : celles du sens, de la réalité ultime, voire de Dieu.



Récupération fallacieuse ou conséquences philosophiques inévitables ? Ce débat est souvent faussé par une compréhension insuffisante de ce qu’est véritablement la science et de ce qu’est véritablement la spiritualité. C’est ce que cette conférence se propose d’explorer.



Reza Moghaddassi est professeur agrégé de philosophie, auteur des livres La soif de l’essentiel et Les murs qui séparent les hommes ne montent pas jusqu’au Ciel aux éditions Marabout.



Son dernier ouvrage, sorti en mars 2023 est un livre d’entretien intitulé « Faire de nos boiteries une danse ». Il publie en avril 2026 aux éditions Trédaniel son nouveau livre intitulé « Boussole spirituelle pour les âmes en quête de sens ». .

Espace Salvator 19 Bd Louis Salvator Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 46 83 52 marseille@nouvelle-acropole.fr

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English :

Has modern science definitively « sidelined » spirituality? Quantum physics and cosmology are raising new questions about reality, meaning, and transcendence.



Between science and spirituality, where does truth lie? By Reza Moghaddassi.

L’événement La science et la spiritualité peuvent-elles se rencontrer sans se défigurer ? Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille