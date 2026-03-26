La science expliquée aux gens

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Tout public

Par la compagnie Attention aux chiens

Martine a des gènes très compétents ses ancêtres sont des scientifiques presque illustres, tous membres du Collège de France. Elle est donc tout à fait légitime pour expliquer la différence entre un virus et une bactérie, pourquoi la terre est plate, comment son oncle Pierre a failli découvrir l’oxygène et la nécessité absolue de maitriser les pourcentages si on veut faire les soldes…

Spectacle dans le cadre des cinq conférences burlesques Les mardis, c’est Martine ! un mardi par mois pour rire, réfléchir et faire avancer l’Histoire comme il se doit.

Spectacle de 55 minutes

A partir de 12 ans

Texte et interprétation Françoise Jimenez

Mise en scène Anne-Laure Lemaire (pour La Femme antique expliquée aux gens) et Patrice Vion (pour La Femme préhistorique expliquée aux gens et Olympe de Gouges expliquée aux gens)

Jeu Françoise Jimenez et Patrice Vion (pour Olympe de Gouges expliquée aux gens)

Création et régie lumière Mazda Mofid

Musique originale Damien Roche (pour Olympe de Gouges expliquée aux gens)

Illustrations Anaëlle Rambaud (pour La Femme préhistorique expliquée aux gens)

Production Laurène Allary .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement La science expliquée aux gens Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont