La science expliquée aux gens Chaumont
La science expliquée aux gens Chaumont mardi 12 mai 2026.
La science expliquée aux gens
Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Tout public
Par la compagnie Attention aux chiens
Martine a des gènes très compétents ses ancêtres sont des scientifiques presque illustres, tous membres du Collège de France. Elle est donc tout à fait légitime pour expliquer la différence entre un virus et une bactérie, pourquoi la terre est plate, comment son oncle Pierre a failli découvrir l’oxygène et la nécessité absolue de maitriser les pourcentages si on veut faire les soldes…
Spectacle dans le cadre des cinq conférences burlesques Les mardis, c’est Martine ! un mardi par mois pour rire, réfléchir et faire avancer l’Histoire comme il se doit.
Spectacle de 55 minutes
A partir de 12 ans
Texte et interprétation Françoise Jimenez
Mise en scène Anne-Laure Lemaire (pour La Femme antique expliquée aux gens) et Patrice Vion (pour La Femme préhistorique expliquée aux gens et Olympe de Gouges expliquée aux gens)
Jeu Françoise Jimenez et Patrice Vion (pour Olympe de Gouges expliquée aux gens)
Création et régie lumière Mazda Mofid
Musique originale Damien Roche (pour Olympe de Gouges expliquée aux gens)
Illustrations Anaëlle Rambaud (pour La Femme préhistorique expliquée aux gens)
Production Laurène Allary .
Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La science expliquée aux gens Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont
Prochains événements à Chaumont (Haute-Marne)
- Chasse aux oeufs Chaumont — 4 avril 2026
- Le chapelier fou Chaumont — 28 avril 2026
- CHAUMONT A L’HEURE AMERICAINE Chaumont Haute-Marne — 1 mai 2026
- LE PUITS DES BONS HOMMES PR N°123 Chaumont Haute-Marne — 1 mai 2026
- LA FONTAINE SAINTE LIBÈRE PR N°122 Chaumont Haute-Marne — 1 mai 2026