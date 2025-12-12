La science face au pouvoir ce que révèle la crise du covid 19 sur la biopolitique du XXe siècle grande librairie internationale Marseille 1er Arrondissement

La science face au pouvoir ce que révèle la crise du covid 19 sur la biopolitique du XXe siècle

Vendredi 16 janvier 2026 de 19h à 20h30.

Horaires précis. grande librairie internationale 3 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16 20:30:00

2026-01-16

La gestion des crises sanitaires : Ce que révèle la crise Covid-19 sur la biopolitique du XXIè siècle

Hélène Banoun viendra présenter son livre à l’occasion de la sortie des traductions en anglais et en italien.

Présentation de livre conférence, débat avec Hélène Banoun, qui viendra présenter son livre à l’occasion de la sortie des traductions en anglais et en italien.





Science vs the Abuse of Power, How Biopolitics Dictated COVID-19 Policy





Scienza Vs Potere: Cosa rivela la crisi del Covid-19 sulla biopolitica del XXI secolo







Entrée libre vente et dédicace des livres .

grande librairie internationale 3 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Health crisis management: What the Covid-19 crisis reveals about biopolitics in the 21st century

Hélène Banoun will present her book on the occasion of the release of the English and Italian translations.

