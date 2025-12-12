La science face au pouvoir ce que révèle la crise du covid 19 sur la biopolitique du XXe siècle grande librairie internationale Marseille 1er Arrondissement
La science face au pouvoir ce que révèle la crise du covid 19 sur la biopolitique du XXe siècle
Vendredi 16 janvier 2026 de 19h à 20h30.
grande librairie internationale 3 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
La gestion des crises sanitaires : Ce que révèle la crise Covid-19 sur la biopolitique du XXIè siècle
Hélène Banoun viendra présenter son livre à l’occasion de la sortie des traductions en anglais et en italien.
Science vs the Abuse of Power, How Biopolitics Dictated COVID-19 Policy
Scienza Vs Potere: Cosa rivela la crisi del Covid-19 sulla biopolitica del XXI secolo
Entrée libre vente et dédicace des livres .
grande librairie internationale 3 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 85 91 52 contact@grandelibrairie.com
English :
Health crisis management: What the Covid-19 crisis reveals about biopolitics in the 21st century
Hélène Banoun will present her book on the occasion of the release of the English and Italian translations.
