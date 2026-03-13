La science se livre le secret des dinosaures Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

La science se livre le secret des dinosaures

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Les dinosaures ont disparu il y a 65 Millions d’années mais ils n’ont pas livré tous leurs secrets… Que savons-nous exactement sur eux ? Combien étaient-ils ? Y avait-il des dinosaures en France ?

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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

The dinosaurs disappeared 65 million years ago, but they haven?t given up all their secrets? What exactly do we know about them? How many were there? Were there dinosaurs in France?

L’événement La science se livre le secret des dinosaures Jarnac a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Cognac