« LA SCLÉROSE EN PLAQUES » Mende lundi 20 octobre 2025.

Début : 2025-10-20 17:30:00

Conférence organisée par l’association Sclérose En Plaques 48 et animée par le Professeur Pierre Labauge, neurologue des Hôpitaux de Montpellier dont le thème sera « Qu’est ce qui a changé dans la SEP depuis 20 ans ».

Entrée libre.

Renseignements 07 82 23 10 87 seplozere@gmail.com .

