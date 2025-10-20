« LA SCLÉROSE EN PLAQUES » Mende
lundi 20 octobre 2025.
« LA SCLÉROSE EN PLAQUES »
10 rue Charles Morel Mende Lozère
2025-10-20 17:30:00
2025-10-20
Conférence organisée par l’association Sclérose En Plaques 48 et animée par le Professeur Pierre Labauge, neurologue des Hôpitaux de Montpellier dont le thème sera « Qu’est ce qui a changé dans la SEP depuis 20 ans ».
Entrée libre.
Renseignements 07 82 23 10 87 seplozere@gmail.com .
10 rue Charles Morel Mende 48000 Lozère Occitanie +33 7 82 23 10 87 seplozere@gmail.com
