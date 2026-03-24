La sculpture, décor d’architecture CIAP Parthenay
La sculpture, décor d’architecture CIAP Parthenay mercredi 1 avril 2026.
La sculpture, décor d’architecture
CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-04-01
À la découverte des décors sculptés de Parthenay-Gâtine
L’exposition vous invite à découvrir les décors sculptés dans la pierre ou dans le bois qui ornent les édifices du territoire de Parthenay-Gâtine, grâce à de belles photographies à hauteur du regard, qui vous donneront sans aucun doute envie d’aller admirer ces sculptures sur place !
Quelques véritables sculptures sont aussi présentées dans cette exposition, qui met en avant les liens étroits entre l’architecture et ses décors, et dont le parcours vous séduira par son approche à la fois artistique et ludique ! .
CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63 pah@cc-parthenay-gatine.fr
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English : La sculpture, décor d’architecture
L’événement La sculpture, décor d’architecture Parthenay a été mis à jour le 2026-03-20 par CC Parthenay Gâtine