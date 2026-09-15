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AGENDA · Angers

La sculpture et les décors en ville : du visible à l’invisible Angers

mercredi 14 octobre 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Jardin des Beaux-Arts
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Angers

La sculpture et les décors en ville : du visible à l’invisible

Jardin des Beaux-Arts Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-10-14 15:00:00

Date(s) :
2026-10-14

Découvrez les sculptures et décors de toute époque dans le centre-ville d’Angers.   .

Jardin des Beaux-Arts Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  billetterie@destination-angers.com

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English :

L’événement La sculpture et les décors en ville : du visible à l’invisible Angers a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Angers

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