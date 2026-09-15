Informations pratiques

Angers

La sculpture et les décors en ville : du visible à l’invisible

Jardin des Beaux-Arts Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-10-14 15:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Découvrez les sculptures et décors de toute époque dans le centre-ville d’Angers. .

Jardin des Beaux-Arts Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 billetterie@destination-angers.com

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English :

L’événement La sculpture et les décors en ville : du visible à l’invisible Angers a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Angers