AGENDA · Angers
La sculpture et les décors en ville : du visible à l’invisible Angers
mercredi 14 octobre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
La sculpture et les décors en ville : du visible à l’invisible
Jardin des Beaux-Arts Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-10-14 15:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Découvrez les sculptures et décors de toute époque dans le centre-ville d’Angers. .
Jardin des Beaux-Arts Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 billetterie@destination-angers.com
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English :
L’événement La sculpture et les décors en ville : du visible à l’invisible Angers a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Angers
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