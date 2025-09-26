La Séance de Rattrapage Thionville
La Séance de Rattrapage Thionville vendredi 26 septembre 2025.
La Séance de Rattrapage
63 boulevard Foch Thionville Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Parce qu’ils sont trop décalés, originaux, singuliers, expérimentaux, étonnants, étranges, atypiques, curieux, bizarroïdes, différents, certains films ont du mal à trouver leur place dans les salles de cinéma et disparaissent discrètement. Et c’est souvent dommage. La Scala a donc décidé de leur offrir une séance de rattrapage. La septième séance est consacrée à REFLET DANS UN DIAMANT MORT de Bruno Forzani Hélène Cattet.
Synopsis
John D, un septuage´naire vivant dans un ho^tel de luxe sur la Co^te d’Azur, est intrigue´ par sa voisine de chambre qui lui rappelle les heures les plus folles de la Riviera durant les anne´es 60.A` cette e´poque, il e´tait espion dans un monde en pleine expansion et plein de promesses. Un jour, cette voisine disparai^t myste´rieusement… et replonge John face a` ses de´mons ses adversaires d’antan sont-ils de retour pour semer le chaos dans son monde idyllique ?Tout public
63 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 34 cinema.scala@mairie-thionville.fr
English :
Because they are too offbeat, original, singular, experimental, astonishing, strange, atypical, curious, bizarro, different, some films have trouble finding their place in cinemas and discreetly disappear. And that’s often a shame. So La Scala has decided to offer them a chance to catch up. The seventh screening is devoted to REFLET DANS UN DIAMANT MORT by Bruno Forzani and Hélène Cattet.
Synopsis:
John D, a septuagenarian living in a luxury hotel on the Côte d’Azur, is intrigued by his room-mate, who reminds him of the Riviera’s wildest days in the 60’s. At the time, he was a spy in a booming world full of promise. One day, this neighbor mysteriously disappears… and John is confronted with his demons: are his old adversaries back to wreak havoc on his idyllic world?
German :
Weil sie zu schräg, originell, einzigartig, experimentell, erstaunlich, seltsam, atypisch, neugierig, bizarr und anders sind, haben es manche Filme schwer, ihren Platz in den Kinos zu finden und verschwinden unauffällig. Und das ist oft schade. Das Scala hat daher beschlossen, ihnen eine Nachholsitzung anzubieten. Die siebte Sitzung ist REFLET DANS UN DIAMANT MORT von Bruno Forzani Hélène Cattet gewidmet.
Synopsis:
John D, ein 70-Jähriger, der in einem Luxushotel an der Riviera lebt, wird von seiner Zimmernachbarin fasziniert, die ihn an die wildesten Zeiten der Riviera in den 60er Jahren erinnert.Damals war er Spion in einer expandierenden und vielversprechenden Welt. Eines Tages verschwindet diese Nachbarin auf mysteriöse Weise… und wirft John wieder vor seine Probleme: Sind seine Gegner von damals zurückgekehrt, um in seiner idyllischen Welt Chaos zu stiften?
Italiano :
Perché troppo anticonformisti, originali, singolari, sperimentali, sorprendenti, strani, atipici, curiosi, bizzarri o diversi, alcuni film faticano a trovare posto nelle sale e scompaiono silenziosamente. E questo è spesso un peccato. Per questo il Teatro alla Scala ha deciso di offrire loro una possibilità di recupero. La settima proiezione è dedicata a REFLET DANS UN DIAMANT MORT di Bruno Forzani e Hélène Cattet.
Sinossi:
John D, un settuagenario che vive in un hotel di lusso in Costa Azzurra, è incuriosito dal suo compagno di stanza, che gli ricorda i giorni più selvaggi della Riviera negli anni ’60. All’epoca, era una spia in un mondo in piena espansione e pieno di promesse. Un giorno, il suo vicino scompare misteriosamente… e John si trova ad affrontare le sue paure: i suoi vecchi avversari sono tornati per creare scompiglio nel suo mondo idilliaco?
Espanol :
Por ser demasiado insólitas, originales, singulares, experimentales, sorprendentes, extrañas, atípicas, curiosas, raras o diferentes, a algunas películas les cuesta encontrar un lugar en las salas de cine y desaparecen silenciosamente. Y a menudo es una pena. Por eso, La Scala ha decidido ofrecerles la oportunidad de ponerse al día. La séptima proyección está dedicada a REFLET DANS UN DIAMANT MORT, de Bruno Forzani y Hélène Cattet.
Sinopsis:
John D, un septuagenario que vive en un hotel de lujo de la Costa Azul, está intrigado por su compañero de habitación, que le recuerda los días más salvajes de la Riviera, en los años 60. En aquella época, era un espía en un mundo en pleno auge y lleno de promesas. Un día, su vecino desaparece misteriosamente… y John se enfrenta a sus temores: ¿han vuelto sus antiguos adversarios para sembrar el caos en su idílico mundo?
