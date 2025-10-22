La séance des enfants à la bibliothèque Marguerite Audoux Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

La séance des enfants à la bibliothèque Marguerite Audoux Bibliothèque Marguerite Audoux Paris mercredi 22 octobre 2025.

Rendez-vous, le mercredi à 16h, pendant les petites vacances scolaires pour découvrir ou redécouvrir en famille des pépites du cinéma.

Prochaines dates

Mercredi 22 octobre

Mercredi 29 octobre

Mercredi 25 février

Mercredi 4 mars

Mercredi 22 avril

Mercredi 29 avril

La programmation est à retrouver dans la bibliothèque.

Une projection de film pour les 5-8 ans !

Le mercredi 29 avril 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 22 avril 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 29 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 25 février 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 04 mars 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 22 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-22T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-29T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-22T16:00:00+02:00_2025-10-22T17:30:00+02:00;2025-10-29T16:00:00+02:00_2025-10-29T17:30:00+02:00;2026-02-25T16:00:00+02:00_2026-02-25T17:30:00+02:00;2026-03-04T16:00:00+02:00_2026-03-04T17:30:00+02:00;2026-04-22T16:00:00+02:00_2026-04-22T17:30:00+02:00;2026-04-29T16:00:00+02:00_2026-04-29T17:30:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux