La séance des enfants à la bibliothèque Marguerite Audoux Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Rendez-vous, le mercredi à 16h, pendant les petites vacances scolaires pour découvrir ou redécouvrir en famille des pépites du cinéma.

Prochaines dates

Mercredi 4 mars

Mercredi 22 avril

Mercredi 29 avril

La programmation est à retrouver dans la bibliothèque.

Une projection de film pour les 5-8 ans !

Le mercredi 04 mars 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



