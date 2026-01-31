La séance des enfants à la bibliothèque Marguerite Audoux Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
La séance des enfants à la bibliothèque Marguerite Audoux Bibliothèque Marguerite Audoux Paris mercredi 4 mars 2026.
Rendez-vous, le mercredi à 16h, pendant les petites vacances scolaires pour découvrir ou redécouvrir en famille des pépites du cinéma.
Prochaines dates
- Mercredi 4 mars
- Mercredi 22 avril
- Mercredi 29 avril
La programmation est à retrouver dans la bibliothèque.
Une projection de film pour les 5-8 ans !
Le mercredi 04 mars 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Marguerite Audoux et trouvez le meilleur itinéraire