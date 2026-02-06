La séance des enfants spéciale Fête du court métrage Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Une sélection de ces petits films pleins de grandes histoires à découvrir en famille.

Mercredi 25 mars à partir de 16h, dans la salle de projection de la bibliothèque.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Le rdv des petites mirettes à ne pas rater

Le mercredi 25 mars 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 10 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



