La séance des enfants spéciale Fête du court métrage Bibliothèque Marguerite Audoux Paris mercredi 25 mars 2026.
Une sélection de ces petits films pleins de grandes histoires à découvrir en famille.
Mercredi 25 mars à partir de 16h, dans la salle de projection de la bibliothèque.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Le rdv des petites mirettes à ne pas rater
Le mercredi 25 mars 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 10 ans.
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
