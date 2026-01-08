La Séance du Cinéphile Cinéma Le Grand Club Dax
La Séance du Cinéphile Cinéma Le Grand Club Dax mardi 13 janvier 2026.
Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax Landes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-13
La Séance du Cinéphile est une séance de cinéma présentée et suivie d’un échange en salle autour d’un film de patrimoine . Il s’agit d’un rendez-vous mensuel, une séance par mois à 20h au cinéma le Grand Club à Dax.
En janvier 2026 Chantage Alfred Hitchcock 1929 Grande-Bretagne .
Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18 dcpmcanim@gmail.com
