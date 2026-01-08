La Séance du Cinéphile Cinéma Le Grand Club Dax

Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-01-13
2026-01-13

La Séance du Cinéphile est une séance de cinéma présentée et suivie d’un échange en salle autour d’un film de patrimoine . Il s’agit d’un rendez-vous mensuel, une séance par mois à 20h au cinéma le Grand Club à Dax.

En janvier 2026 Chantage Alfred Hitchcock 1929 Grande-Bretagne   .

Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18  dcpmcanim@gmail.com

