La Séance du Cinéphile Cinéma Le Grand Club Dax jeudi 5 février 2026.
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
2026-02-05
La Séance du Cinéphile est une séance de cinéma présentée et suivie d’un échange en salle autour d’un film de patrimoine . Il s’agit d’un rendez-vous mensuel, une séance par mois à 20h au cinéma le Grand Club à Dax.
En Février 2026 La Strada Federico Fellini 1h49 1954 Italie .
Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine dcpmcanim@gmail.com
