La Séance du Cinéphile Cinéma Le Grand Club Dax

La Séance du Cinéphile

La Séance du Cinéphile est une séance de cinéma présentée et suivie d’un échange en salle autour d’un film de patrimoine . Il s’agit d’un rendez-vous mensuel, une séance par mois à 20h au cinéma le Grand Club à Dax.

En Février 2026 La Strada Federico Fellini 1h49 1954 Italie .

Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine dcpmcanim@gmail.com

