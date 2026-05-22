La Séance du Cinéphile Cinéma Le Grand Club Dax

Dax

La Séance du Cinéphile

Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02 23:00:00

Date(s) :

2026-06-02

La Séance du Cinéphile est une séance de cinéma présentée et suivie d’un échange en salle autour d’un film de patrimoine . En juin 2026 Yoyo de Pierre Etaix 1h36 1964 France

UNE FILM À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 7 ANS .

Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18 dcpmcanim@gmail.com

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English : La Séance du Cinéphile

L’événement La Séance du Cinéphile Dax a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Grand Dax