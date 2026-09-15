La Séance du Cinéphile Cinéma Le Grand Club Dax
mardi 15 septembre 2026 · Cinéma Le Grand Club · Dax
Informations pratiques
Dax
La Séance du Cinéphile
Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax Landes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:00:00
fin : 2026-09-15 23:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Une séance de cinéma présentée et suivie d’un échange en salle autour d’un film de « répertoire ».
Il s’agit d’un rendez-vous mensuel, une séance par mois à 20h au cinéma le Grand Club à Dax.
En septembre 2026 : PlayTime de Jacques Tati – 2h05 – 1964 – France
En octobre 2026 : Les Hommes préfèrent les blondes d’Howard Hawks – 1953 – 1h31 – Etats-Unis
En Novembre 2026 : In the Mood for Love de Wong Kar-wai – 1h38 – 2000 – Hong Kong .
Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine dcpmcanim@gmail.com
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English : La Séance du Cinéphile
L’événement La Séance du Cinéphile Dax a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax
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