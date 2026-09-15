La Séance du Cinéphile Cinéma Le Grand Club Dax

Informations pratiques

Dax

La Séance du Cinéphile

Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 20:00:00

fin : 2026-10-05 23:00:00

Date(s) :

2026-10-05

La Séance du Cinéphile est une séance de cinéma présentée et suivie d’un échange en salle autour d’un film de « répertoir ». Il s’agit d’un rendez-vous mensuel, une séance par mois à 20h au cinéma le Grand Club à Dax.

En septembre 2026 : PlayTime de Jacques Tati – 2h05 – 1964 – France

En octobre 2026 : Les Hommes préfèrent les blondes d’Howard Hawks – 1953 – 1h31 – Etats-Unis

En novembre 2026 : In the Mood for Love de Wong Kar-wai – 1h38 – 2000 – Hong Kong

En décembre 2026 : Princess Bride de Rob Reiner – 1987 – Etats-Unis

PLUS D’INFOS sur www.cinecartable.fr .

Cinéma Le Grand Club 11 Av. du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine dcpmcanim@gmail.com

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English : La Séance du Cinéphile

L’événement La Séance du Cinéphile Dax a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax