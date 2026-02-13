La Seconde Guerre mondiale des enfants, Archives départementales des Vosges, Épinal

La Seconde Guerre mondiale des enfants Jeudi 19 février, 18h00 Archives départementales des Vosges Vosges

Jeudi 19 février 18h00-19h00

Proposé en lien avec l’exposition « Maman, je ne veux pas la guerre !

par Camille Mahé, maîtresse de conférences à l’IEP de Strasbourg et chercheuse au Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les enfants européens ont été la cible, comme jamais auparavant, de violences de guerre et souffert de ses conséquences (séparations familiales, déplacement, faim, froid, etc.). Comment l’expliquer ? Quelles furent les expériences des enfants et de quelle manière le conflit les a-t-il affectés ? C’est à ces questions que Camille Mahé propose de répondre dans son ouvrage consacré à trois pays et se concentrant sur la période de sortie de guerre, en donnant voix à la fois aux enfants et aux adultes qui les encadrent, grâce à un corpus archivistique riche et varié.

Camille Mahé est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Strasbourg (IEP) et chercheuse au Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles. Son ouvrage « La Seconde Guerre mondiale des enfants – Allemagne, France, Italie (1943-1949) » a été publié aux PUF en 2024.

Par mail : vosges-archives@vosges.fr

Par téléphone : 03 29 81 80 70

