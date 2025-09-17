La seconde vie du matériel militaire dans la Manche après-guerre, conférence Azeville

La seconde vie du matériel militaire dans la Manche après-guerre, conférence Azeville mercredi 17 septembre 2025.

La seconde vie du matériel militaire dans la Manche après-guerre, conférence

Batterie d’Azeville Azeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 19:00:00

fin : 2025-09-17 20:00:00

Date(s) :

2025-09-17

Cette conférence revient sur les multiples formes de réutilisation des matériaux et constructions militaires de la seconde guerre mondiale dans la vie quotidienne des manchois.

Elle est animée par Virginie Guillotin (médiatrice à la Ferme-musée du Cotentin) et Mathieu Delamotte (médiateur à la Batterie d’Azeville).

Cet événement s’inscrit en lien avec les expositions

Système D-Day à la Ferme-musée du Cotentin (Sainte-Mère-Église),

Guerre et pré à la Batterie d’Azeville.

Réservation conseillée au 02.33.40.63.05 .

Batterie d’Azeville Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@musee.fr

English : La seconde vie du matériel militaire dans la Manche après-guerre, conférence

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La seconde vie du matériel militaire dans la Manche après-guerre, conférence Azeville a été mis à jour le 2025-08-29 par Réseau Sites et Musées