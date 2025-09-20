La section équestre de l’École militaire de Paris École militaire Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La section équestre existe depuis la création de l’École militaire au XVIIIe siècle. Elle compte aujourd’hui 80 chevaux et continue de perpétuer la tradition de l’équitation militaire.

La section équestre de l’École militaire ouvre ses écuries et sa sellerie au public. Elle propose des démonstrations : reprises, maréchal-ferrant, pansage, dressage, découverte de monde équestre…

Visites libres : le samedi à partir de 13h30 et le dimanche à partir de 10h00.

Démonstrations : le samedi à 15h00 (dressage) et à 17h00 (saut d’obstacles) ; le dimanche à 14h00 (saut d’obstacles) et à 17h00 (dressage)

École militaire 1 place Joffre 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France Louis XV, à l’instigation des frères Paris et de Mme de Pompadour, jeta son dévolu sur la plaine de Grenelle ancienne garenne, qui relevait pour partie de l’abbaye Sainte-Geneviève et pour partie de l’Hôtel des Invalides afin de créer une école militaire. Ange-Jacques Gabriel fut choisi pour concevoir et assurer la réalisation des bâtiments. En 1773, l’œuvre était accomplie. La cour royale est encadrée de portiques à colonnes doriques au rez-de-chaussée et ioniques à l’étage. Le corps central ou château la domine sans ostentation, orné de colonnes corinthiennes colossales et surmonté d’un dôme quadrangulaire. En 1780, l’architecte Gabriel étant âgé de 82 ans, on lui adjoint l’architecte Boullée, puis l’architecte Théodore Brongniart qui achève les travaux et termine en particulier les pavillons latéraux du château. En 1787, l’École fut définitivement fermée. Ses locaux furent affectés à l’Hôtel-Dieu. La Révolution y établit tout d’abord un dépôt de farine et des moulins à bras, ce qui lui valut d’être envahie, en août 1792, par la foule. Puis le Comité de Salut Public en fit une caserne, destination qu’elle a gardé aujourd’hui. Le Second Empire y a édifié deux pavillons affectés à l’Artillerie et à la Cavalerie. Metro ligne 8 École militaire / Bus 82, 92, 80, 28, 87.

