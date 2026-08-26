La Sécurité + Rien Faire Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles Bourgoin-Jallieu
jeudi 5 novembre 2026 · Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles · Bourgoin-Jallieu
Informations pratiques
Bourgoin-Jallieu
La Sécurité + Rien Faire
Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 00:00:00
Date(s) :
2026-11-05
Plus qu’un groupe, La Sécurité est un collectif d’art punk alliant rythmes sautillants, spectre harmonique accidenté et phrasés mélodiques minimalistes.
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Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 billetterie@lesabattoirs.fr
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English :
More than just a band, La Sécurité is a punk art collective that blends bouncy rhythms, an erratic harmonic spectrum, and minimalist melodic phrases.
L’événement La Sécurité + Rien Faire Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère
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