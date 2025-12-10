La sécurité sociale, une idée d’avenir ? Campus Beaulieu Rennes Jeudi 11 décembre, 09h00 L’évènement est réservé aux étudiants du master Droit et gouvernance du secteur sanitaire et social et du DU santé et protection sociale ainsi qu’aux administrateurs des 4 caisses bretonnes de sécurité sociale.

Les grands défis de la Sécurité sociale, 80 ans après sa création. Un colloque coorganisé par l’IPAG Rennes et les organismes de Sécurité sociale

PROGRAMME DE L A JOURNÉE

9h – 9h30 Café d’accueil

9h30 – 10h Introduction de la journée

* David ALIS, Président Université de Rennes,

* Hélène MUSCAT, Directrice de l’IPAG,

* William DE ZORZI, Directeur de l’Urssaf Bretagne

11h15 – 12h15 Table ronde animée par Hélène MUSCAT, Directrice de l’IPAG de Rennes

Autour de la thématique Sécurité sociale : pourquoi les jeunes peuvent y croire et doivent-ils y croire ?

* Margaux AUGUIN, ancienne étudiante de l’IPAG et Responsable du service contrôle de l’Urssaf Bretagne,

* Gaby BONNAND, ancien Président de l’UNEDIC et ancien secrétaire national CFDT en charge de la protection sociale,

* Claude HUMBERT, Président du Comité breton d’histoire de la Sécurité sociale,

12h15 – 12h30 Point de vue de Gilles HUTEAU,Professeur de Droit social à l’Université de Rennes, EHESP, Laboratoire Droit et changement social, Co-directeur du Master Droit et gouvernance du secteur sanitaire et social (DG3S).

Directeur de l’EN3S depuis 2012, après dix ans passés à la tête de la Direction de la Sécurité sociale, il a été nommé Président du Comité de pilotage des 80 ans de la Sécurité sociale. Il est également Président du Haut conseil du financement de la protection sociale.

12h35 – 14h Buffet déjeunatoire

14h – 16h30 Restitution des ateliers prospectifs

Quatre enjeux ont été soumis à la réflexion des étudiants pour dresser des pistes de solutions pour la Sécurité sociale de demain :

* Comment la soutenabilité financière de la Sécurité sociale, avec la dette sociale, le consentement aux prélèvements obligatoires, la dynamique des dépenses et la limite des prélèvements obligatoires, permet-elle de transmettre notre modèle social aux générations futures ?

* Comment la prévention des risques maladie pourrait ralentir l’accroissement continu des dépenses de l’assurance maladie inhérent au vieillissement de la population et au dévelopement onéreux des innovations de certains traitements ?

* Comment l’assurance vieillesse, fondée sur une retraite par répartition, pourrait surmonter le choc démographique et l’accroissement continue de l’espérance de vie ?

* Comment la politique familiale pourrait à la fois favoriser une reprise de la natalité et limiter le niveau de pauvreté des 25% de familles monoparentales ?

16h30 – 16h40 Conclusion de la journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T18:00:00.000+01:00

Campus Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine