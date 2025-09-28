La Sein Georgeaise 4e édition Stade Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne

La Sein Georgeaise revient pour sa 4e édition le 28/09 à St Georges de Didonne ! NOUVEAUX PARCOURS ET LIEU COMPLEXE COLETTE BESSON

Stade Colette Besson 2 Rue du Dr Maudet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesboobs.seinsgeorgeais@gmail.com

English :

The Sein Georgeaise returns for its 4th edition on 28/09 in St Georges de Didonne! NEW COURSE AND VENUE: COMPLEXE COLETTE BESSON

German :

Die Sein Georgeaise kehrt für ihre 4. Ausgabe am 28.09. in St Georges de Didonne zurück! NEUE STRECKEN UND ORT: COMPLEXE COLETTE BESSON

Italiano :

Il Sein Georgeaise torna per la sua 4a edizione il 28/09 a St Georges de Didonne! NUOVO CORSO E NUOVA SEDE: COMPLESSO COLETTE BESSON

Espanol :

¡El Sein Georgeaise vuelve en su 4ª edición el 28/09 en St Georges de Didonne! NUEVO RECORRIDO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: COMPLEXE COLETTE BESSON

