La Sein Georgeaise 4e édition Stade Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne
Stade Colette Besson 2 Rue du Dr Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
La Sein Georgeaise revient pour sa 4e édition le 28/09 à St Georges de Didonne ! NOUVEAUX PARCOURS ET LIEU COMPLEXE COLETTE BESSON
Stade Colette Besson 2 Rue du Dr Maudet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesboobs.seinsgeorgeais@gmail.com
English :
The Sein Georgeaise returns for its 4th edition on 28/09 in St Georges de Didonne! NEW COURSE AND VENUE: COMPLEXE COLETTE BESSON
German :
Die Sein Georgeaise kehrt für ihre 4. Ausgabe am 28.09. in St Georges de Didonne zurück! NEUE STRECKEN UND ORT: COMPLEXE COLETTE BESSON
Italiano :
Il Sein Georgeaise torna per la sua 4a edizione il 28/09 a St Georges de Didonne! NUOVO CORSO E NUOVA SEDE: COMPLESSO COLETTE BESSON
Espanol :
¡El Sein Georgeaise vuelve en su 4ª edición el 28/09 en St Georges de Didonne! NUEVO RECORRIDO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: COMPLEXE COLETTE BESSON
