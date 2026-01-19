La Seine en musique – Concert de la Folle Journée aux Sorinières Salle Hippolyte Derouet Les Sorinières

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 20:30 – 21:15

Gratuit : non 13 € Tout public

Dans le cadre de la Folle Journée, la ville des Sorinières accueille le concert « La Seine en musique » interprété par le duo Alexandra Soumm (violon) et Paloma Kouider (piano).Suivant le cours de la Seine, ce programme révèle avec Georges Auric et Germaine Tailleferre deux visages contrastés de l’école française, entre éclat rythmique et lyrisme douloureux. À leurs côtés, la Sonatine de Germaine Tailleferre déploie une fraîcheur limpide et élégante tandis que les deux pièces de Lili Boulanger évoquent un Paris intime et intensément poétique.

Salle Hippolyte Derouet Centre Les Sorinières 44840

02 40 05 72 89 http://www.follejournee.fr



