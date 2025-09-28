CONCERT-ÉVEIL · John Williams et Compagnie ! – La Seine Musicale Boulogne-Billancourt
CONCERT-ÉVEIL · John Williams et Compagnie ! – La Seine Musicale Boulogne-Billancourt dimanche 28 septembre 2025.
Les musiques de Star Wars, Indiana Jones, E.T. ou Harry Potter semblent tout droit sorties d’un univers fantastique… et pourtant, elles partagent bien des secrets avec les chefs-d’œuvre de la musique classique !
Ce concert-éveil invite les enfants à explorer ces liens fascinants et à découvrir comment John Williams s’inspire des grands compositeurs pour créer ses mélodies inoubliables.
À travers l’écoute et la comparaison, les enfants découvriront comment chaque morceau de Williams, tout en étant moderne et cinématographique, porte l’influence des plus grands maîtres de la musique classique.
Un concert ludique et interactif pour comprendre comment la musique de film et la musique classique se rencontrent et s’enrichissent mutuellement !
Pendant ce concert, place aux talents de demain avec une création pour cor et orchestre d’un jeune compositeur, interprétée par Nathan Matarin, lauréat du concours Édouard Colonne 2025 !
Concours Édouard Colonne soutenu par les partenaires : Jean-Paul Bru Luthier, L’Olifant, Marigaux, Sebim, Tout pour le Hautbois
PROGRAMME
WILLIAMS
Star Wars, E.T., Harry Potter, Indiana Jones
TCHAÏKOVSKY, HOLST, DVOŘÁK
Durée : 45 minutes (sans entracte)
DISTRIBUTION
Julien LEROY · Direction
Nathan MATARIN · Lauréat du Concours Édouard Colonne 2025 – Cor
Vincent LEGOUPIL · Présentation
∙ TARIFS ∙
20€ / 10€ (réduit)
*Réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).
Le dimanche 28 septembre 2025
de 10h30 à 11h15
payant
De 10 à 20€
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
La Seine Musicale Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt
