La sélection des bénévoles du 21 au 27 janvier Place de la Libération La Réole

La sélection des bénévoles du 21 au 27 janvier

Place de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-27

Pour cette nouvelle année, nos bénévoles ont regardé dans le rétro pour vous proposer un petit focus sur les films de 2025 qu’ils ont vus, aimés, adorés. Et ça n’a pas été pas facile de choisir. .

Place de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98 cecilecinemarex@gmail.com

