La Selva Canta La Scène Volubile Guissény 2 août 2025 20:30

Finistère

La Selva Canta La Scène Volubile 6, rue de l’église Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 20:30:00

fin : 2025-08-02 22:00:00

Date(s) :

2025-08-02

La Selva Canta est un duo franco-mexicain.

C’est la rencontre vibrante entre les rythmes envoûtants du Mexique et les sonorités des musiques trad françaises.

Yesenia Garcia est chanteuse mexicaine, Olivier Catteau est accordéoniste français.

Ce duo unique mêle la chaleur de la jarana (guitare mexicaine) et l’énergie percussive du zapateado (claquettes mexicaines) aux envolées de l’accordéon diatonique, offrant une musique à la fois authentique et enivrante.

Ensemble, ils font vibrer nos traditions, le vent de Plouguerneau et le soleil de Veracruz. .

La Scène Volubile 6, rue de l’église

Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 88 95 81 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Selva Canta Guissény a été mis à jour le 2025-06-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne