La Semaine Bleue 2025 Mios

La Semaine Bleue 2025 Mios mardi 7 octobre 2025.

La Semaine Bleue 2025

Mios Gironde

La ville de Mios célèbre les Séniors à l’occasion de la Semaine Bleue du 7 au 10 octobre 2025. Cet événement national a pour objectif de valoriser la place des aînés dans la vie sociale et de porter un autre regard sur le vieillissement.

Véritable rendez-vous intergénérationnel depuis 1951, cette semaine met en lumière l’importance du lien social, de la transmission et de la solidarité. Coordonnée par le CCAS et le Service Culturel, cette nouvelle édition s’annonce riche en rencontres, découvertes et nouveautés.

Ateliers participatifs, animations, sortie et repas intergénérationnels, spectacle… Tout est réuni pour partager des moments chaleureux et créer du lien.

Infos et réservations auprès du CCAS au 05 57 17 10 47 .

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

