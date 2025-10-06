LA SEMAINE BLEUE 2025 Revel

Venez participer à la Semaine Bleue !

Du 6 au 12 octobre 2025, Parcours récréatif À la découverte de nos héros du bénévolat !

Parcourez les vitrines, cherchez les portraits et découvrez le lien précieux qu’ils ont avec l’aventure du bénévolat. Chaque portrait trouvé représente un pas vers la reconnaissance de ces héros du quotidien.

Et retrouver l’intégralité des portraits en podcast sur la chaîne YouTube de la Mairie de Revel !

Activités phares

Mercredi 8 octobre

14h Rencontre avec des bénévoles le temps d’une activité à l’Accueil de Loisirs Intercommunal Espace Pierre-Paul Riquet pour les enfants inscrits ce jour là

Jeudi 9 octobre

9h30 Petit-déjeuner au CCAS

9h-12h30 et 13h-17h Consult’ICOPE Bilan de santé pour les plus de 60 ans (sur rendez-vous)

10h Marche bleue à la découverte des monuments et portraits de bénévoles avec l’Office du Tourisme, départ sous le Beffroi

10h Atelier cuisine préparation d’un repas partagé et du goûter au CCAS

12h-13h30 Repas auberge espagnole

14h ateliers ludiques au choix

Escape Game sur le sommeil (Midi-Pyrénées Prévention) sur inscription

Mission Électricité Allume la science ! (atelier ludique)

Éveil musculaire avec la Maison Sport Santé

jeux de société,

balades en triporteur avec A Vélo Sans Age

16h30 Goûter et temps convivial .

English :

Come and take part in Semaine Bleue!

German :

Nehmen Sie an der Blauen Woche teil!

Italiano :

Venite a partecipare alla Semaine Bleue!

Espanol :

¡Venga y participe en la Semaine Bleue!

