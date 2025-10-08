La Semaine Bleue à Baldwin Médiathèque James Baldwin Paris
La Semaine Bleue à Baldwin Médiathèque James Baldwin Paris mercredi 8 octobre 2025.
Au programme de la Semaine Bleue à la médiathèque James Baldwin :
- Découverte des jeux de société – Mercredi 8 octobre de 14h à 17h
Un moment convivial pour jouer ensemble et découvrir la sélection de jeux de société proposée par la médiathèque !
- Visite guidée de la médiathèque et de la Maison des réfugiés – Jeudi 9 octobre de 10h à 12h
Une visite guidée pensée spécialement pour les séniors permettra de leur faire découvrir les collections et services des deux institutions.
- Initiation aux jeux vidéos – bilingue FR/LSF – Jeudi 9 octobre de 14h à 17h
Vous n’avez jamais joué aux jeux vidéos ? C’est le moment de découvrir ce “10ème” art qui mêle graphisme, stratégie, compétition et fun !
Accès libre et gratuit !
Dans le cadre de la semaine bleue, la semaine nationale des retraités et des personnes âgées, la médiathèque proposera plusieurs activités.
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-08T17:00:00+02:00
fin : 2025-10-09T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-08T14:00:00+02:00_2025-10-08T17:00:00+02:00;2025-10-09T10:00:00+02:00_2025-10-09T12:00:00+02:00;2025-10-09T14:00:00+02:00_2025-10-09T17:00:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris