La Semaine Bleue à Baldwin Médiathèque James Baldwin Paris

La Semaine Bleue à Baldwin Médiathèque James Baldwin Paris mercredi 8 octobre 2025.

Au programme de la Semaine Bleue à la médiathèque James Baldwin :

Découverte des jeux de société – Mercredi 8 octobre de 14h à 17h

Un moment convivial pour jouer ensemble et découvrir la sélection de jeux de société proposée par la médiathèque !

Visite guidée de la médiathèque et de la Maison des réfugiés – Jeudi 9 octobre de 10h à 12h

Une visite guidée pensée spécialement pour les séniors permettra de leur faire découvrir les collections et services des deux institutions.

Initiation aux jeux vidéos – bilingue FR/LSF – Jeudi 9 octobre de 14h à 17h

Vous n’avez jamais joué aux jeux vidéos ? C’est le moment de découvrir ce “10ème” art qui mêle graphisme, stratégie, compétition et fun !

Accès libre et gratuit !

Dans le cadre de la semaine bleue, la semaine nationale des retraités et des personnes âgées, la médiathèque proposera plusieurs activités.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 09 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-09T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-08T14:00:00+02:00_2025-10-08T17:00:00+02:00;2025-10-09T10:00:00+02:00_2025-10-09T12:00:00+02:00;2025-10-09T14:00:00+02:00_2025-10-09T17:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris