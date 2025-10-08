La Semaine Bleue à Couffé Couffé

La Semaine Bleue à Couffé Couffé mercredi 8 octobre 2025.

La Semaine Bleue à Couffé

Couffé Loire-Atlantique

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-09

2025-10-08

La Semaine Bleue, semaine nationale des seniors et des retraités, aura lieu à Couffé du 30 septembre au 6 octobre.

Dans le cadre de la manifestation nationale de la Semaine Bleue dédiée aux seniors et à l’intergénérationnel, la commission Solidarité invite les seniors à différentes manifestations.

L’inscription pour le repas au restaurant scolaire est obligatoire, en remplissant un petit coupon que vous pouvez retrouver dans le Couffé Info Septembre 2025.

Programme de la semaine

– Mercredi 08 octobre, à 12h Repas au restaurant scolaire avec les enfants de l’accueil de loisirs, suivi d’un après-midi jeux avec les enfants à la Maison de l’enfance.

– Jeudi 09 octobre, à la salle Althéa à 9h diffusion du film « Heidi dans les montagnes », puis à 14h diffusion du film « La gloire de mon père ». .

Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 50 05

