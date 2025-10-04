La Semaine Bleue à Paris – découvrez le programme

La Semaine Bleue à Paris – découvrez le programme samedi 4 octobre 2025.

Pourquoi cette semaine ?

Donner à voir et à entendre la place essentielle des aînés dans la société, au-delà des idées reçues.

Renforcer les liens entre générations , pour rompre avec l'isolement, encourager les échanges, et construire une solidarité vivante.

Informer, sensibiliser, accompagner : sur le bien-vieillir, les dispositifs de soutien, l'autonomie, les droits, la santé, le logement…

Ce qui se passe à Paris

Dans les différents arrondissements, la Ville de Paris propose des programmes variés : balades thématiques, forums des seniors, animations culturelles, ateliers bien-être, rencontres intergénérationnelles…

Tous les événements sont gratuits ou à participation financière symbolique . Participez aux moments d’échanges, de fête, de partage.

Découvrez les dispositifs d'accompagnement des séniors, ainsi que les ressources pour les aidants.

Du 4 au 11 octobre 2025, Paris vit au rythme de la Semaine Bleue, grand rendez-vous national placé sous le thème « Vieillir : une force à partager ».

Dans toute la capitale, animations, ateliers, bals, forums et rencontres intergénérationnelles mettront en lumière la vitalité et l’engagement des aînés, ainsi que leur rôle essentiel dans la vie de la cité.

Du samedi 04 octobre 2025 au mercredi 15 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

