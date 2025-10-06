LA SEMAINE BLEUE Après-midi jeux de société Salle Prosper Saffré Puceul
Salle Prosper Saffré 10 Route d’Abbaretz Puceul Loire-Atlantique
Début : 2025-10-06 14:00:00
fin : 2025-10-06 17:00:00
2025-10-06
Proposé par la Communauté de Communes de Nozay
Animation proposée en partenariat avec le Secours Catholique
Gratuit
Entrée libre .
Salle Prosper Saffré 10 Route d’Abbaretz Puceul 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
English :
Proposed by the Communauté de Communes de Nozay
German :
Angeboten von der Communauté de Communes de Nozay
Italiano :
Presentata dalla Communauté de Communes de Nozay
Espanol :
Propuesto por la Communauté de Communes de Nozay
