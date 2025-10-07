La semaine bleue Salle des associations Arcangues

La semaine bleue Salle des associations Arcangues mardi 7 octobre 2025.

Salle des associations Chemin du Bosquet Arcangues Pyrénées-Atlantiques

2025-10-07

Salle des associations, 10h Atelier n°1, conduite séniors « restez mobile »

14h Atelier n°2, révision du code de la route. .

Salle des associations Chemin du Bosquet Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 19 56 social@arcangues.fr

