La semaine bleue Salle des associations Arcangues
La semaine bleue Salle des associations Arcangues mercredi 8 octobre 2025.
La semaine bleue
Salle des associations Chemin du Bosquet Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Salle des associations, 10h30 Sophrologie .
Salle des associations Chemin du Bosquet Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 19 56 social@arcangues.fr
English : La semaine bleue
German : La semaine bleue
Italiano :
Espanol : La semaine bleue
L’événement La semaine bleue Arcangues a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Pays Basque