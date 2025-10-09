La semaine bleue Mairie Arcangues
La semaine bleue Mairie Arcangues jeudi 9 octobre 2025.
La semaine bleue
Mairie Chemion Jaureguiborde Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Visite guidée Chocolat gourmand à BAYONNE (départ et retour en bus, ligne 44). Limité à 30 personnes .
Mairie Chemion Jaureguiborde Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 19 56 social@arcangues.fr
