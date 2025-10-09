La semaine bleue Mairie Arcangues

La semaine bleue Mairie Arcangues jeudi 9 octobre 2025.

La semaine bleue

Mairie Chemion Jaureguiborde Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Visite guidée Chocolat gourmand à BAYONNE (départ et retour en bus, ligne 44). Limité à 30 personnes .

Mairie Chemion Jaureguiborde Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 19 56 social@arcangues.fr

English : La semaine bleue

German : La semaine bleue

Italiano :

Espanol : La semaine bleue

L’événement La semaine bleue Arcangues a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Pays Basque