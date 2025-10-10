La semaine bleue Théâtre de la Nature Arcangues
La semaine bleue Théâtre de la Nature Arcangues vendredi 10 octobre 2025.
La semaine bleue
Théâtre de la Nature Chemion Jaureguiborde Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Théâtre de la Nature, 14h30 départ marche. Boisson offerte par le CCAS à l’arrivée. .
Théâtre de la Nature Chemion Jaureguiborde Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 19 56 social@arcangues.fr
English : La semaine bleue
German : La semaine bleue
Italiano :
Espanol : La semaine bleue
L’événement La semaine bleue Arcangues a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Pays Basque