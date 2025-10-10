La semaine bleue Théâtre de la Nature Arcangues

La semaine bleue

La semaine bleue Théâtre de la Nature Arcangues vendredi 10 octobre 2025.

La semaine bleue

Théâtre de la Nature Chemion Jaureguiborde Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10

Date(s) :
2025-10-10

Théâtre de la Nature, 14h30 départ marche. Boisson offerte par le CCAS à l’arrivée.   .

Théâtre de la Nature Chemion Jaureguiborde Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 19 56  social@arcangues.fr

English : La semaine bleue

German : La semaine bleue

Italiano :

Espanol : La semaine bleue

L’événement La semaine bleue Arcangues a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Pays Basque