La semaine bleue Mairie Arcangues

Informations pratiques

Arcangues

La semaine bleue

Mairie Chemin Jaureguiborde Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 13:00:00

fin : 2026-10-09 18:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Visite guidée : culturelle et gourmande de BAYONNE (départ et retour en bus, ligne 44 depuis le bourg). .

Mairie Chemin Jaureguiborde Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 19 56 social@arcangues.fr

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English : La semaine bleue

L’événement La semaine bleue Arcangues a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Pays Basque