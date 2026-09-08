La semaine bleue : Atelier sophrologie Salle des associations Arcangues
mercredi 7 octobre 2026 · Salle des associations · Arcangues
Informations pratiques
Arcangues
La semaine bleue : Atelier sophrologie
Salle des associations Chemin du Bosquet Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Salle des associations, 10h30 : Sophrologie
Salle d’honneur de la mairie, 14h30 : Atelier d’adaptation du logement .
Salle des associations Chemin du Bosquet Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 19 56 social@arcangues.fr
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English : La semaine bleue : Atelier sophrologie
L’événement La semaine bleue : Atelier sophrologie Arcangues a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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