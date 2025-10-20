LA SEMAINE BLEUE Changez de regard sur les seniors Centre socio-culturel LaMano Nozay

Centre socio-culturel LaMano Allée du Sophora Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-10-20 09:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-20

Shooting, récit & exposition photographique

Margaux, photographe nantaise sociale et engagée et le CSC Lamano souhaite proposer un projet artistique et humain centré sur la représentation des personnes âgées à travers la photographie. L’action intitulée « Changez de regard sur les seniors » met en lumière 6 à 8 participant·es retraité·es, en les impliquant activement dans un processus de création d’images, à travers deux projets artistiques au choix « Ridé·es » ou « Cliché·es ».

Ce projet propose de renverser les clichés liés à l’âge, de valoriser l’identité et les histoires individuelles à travers les marques du temps, et de favoriser le lien social à travers une expérience collective, artistique et valorisante.

Objectifs

Changer le regard porté sur la vieillesse, par des portraits forts, libres et sensibles.

Impliquer les seniors dans une création artistique où ils sont au centre du processus.

Favoriser l’expression, la confiance en soi et les échanges, à travers une démarche bienveillante et valorisante.

Créer un moment de rencontre et de partage, restitué sous forme d’une exposition nous souhaiterions le faire pendant la semaine bleu ou après.

Déroulé du projet

1. Séance d’échange et de préparation (2h)

Présentation du projet, discussion autour de la thématique du vieillissement.

Préparation au shooting checklist, discussions, et éventuellement enregistrement de témoignages ou rédaction de textes courts.

2. Séance photo (2h)

Préparation au shooting avec stylisme et maquillage réalisée par les participant·es. et possibilité de faire venir une make-up et nails artist.

Prêt de vêtements possible grâce à un partenariat avec la Croix-Rouge.

Prises de vue individuelles et collectives en lumière naturelle et studio.

3. Restitution & exposition (2h)

Temps de partage avec les participantes, leurs proches, et le public. .

Centre socio-culturel LaMano Allée du Sophora Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 73 95 32 85 cindy@csc-lamano.fr

