La Semaine bleue Châteauroux lundi 6 octobre 2025.

29 Cours Saint-Luc Châteauroux Indre

Début : 2025-10-06 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-06

Le CCAS de Châteauroux et ses partenaires participent à l’opération nationale initiée par le Comité d’entente de la Semaine bleue et le Secrétariat d’État chargé de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie.

La Semaine bleue, c’est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur des actions portées par des bénévoles et par des équipes tout au long de l’année et de renforcer la participation des aînés avec la mise en place de manifestations particulières.

Au programme cette année à Châteauroux

6 octobre Un atelier collectif Bienvenue à la retraite proposé par la CARSAT et le vernissage de l’exposition des oeuvres des résidents des établissements pour personnes âgées du CCAS à la Résidence Isabelle.

7 octobre Une action de prévention Santé vous bien au volant organisée par la Mutualité française Centre Val-de-Loire.

Programme complet https://www.chateauroux-metropole.fr/informations/agenda/la-semaine-bleue .

English :

Châteauroux?s CCAS and its partners are taking part in the national operation launched by the Semaine Bleue agreement committee and the Secretary of State for the Family, Children, the Elderly and Autonomy.

German :

Das CCAS von Châteauroux und seine Partner beteiligen sich an der landesweiten Aktion, die vom Comité d’entente de la Semaine bleue und dem Staatssekretariat für Familie, Kinder, ältere Menschen und Selbstständigkeit initiiert wurde.

Italiano :

Il CCAS di Châteauroux e i suoi partner partecipano all’iniziativa nazionale lanciata dal Comitato direttivo della Semaine Bleue e dal Segretario di Stato per la Famiglia, l’Infanzia, gli Anziani e l’Indipendenza.

Espanol :

La CCAS de Châteauroux y sus socios participan en la iniciativa nacional lanzada por el Comité de Pilotaje de la Semaine Bleue y la Secretaría de Estado para la Familia, la Infancia, las Personas Mayores y la Autonomía.

