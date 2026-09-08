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La semaine bleue : Conférence Salle des associations Arcangues

mardi 6 octobre 2026 · Salle des associations · Arcangues

La semaine bleue : Conférence Salle des associations Arcangues

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des associations
Adresse
Chemin du Bosquet
Ville
64200 Arcangues
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Arcangues

La semaine bleue : Conférence

Salle des associations Chemin du Bosquet Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:00:00
fin : 2026-10-06 12:00:00

Date(s) :
2026-10-06

Salle des associations, 10h : Seniors, soyez acteurs de votre santé.   .

Salle des associations Chemin du Bosquet Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 19 56  social@arcangues.fr

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English : La semaine bleue : Conférence

L’événement La semaine bleue : Conférence Arcangues a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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