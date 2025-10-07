LA SEMAINE BLEUE Conférence « mon choix, ma voix » Salle polyvalente Abbaretz

LA SEMAINE BLEUE Conférence « mon choix, ma voix » Salle polyvalente Abbaretz mardi 7 octobre 2025.

LA SEMAINE BLEUE Conférence « mon choix, ma voix »

Salle polyvalente 9 Rue de la Mairie Abbaretz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 14:00:00

fin : 2025-10-07 16:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Proposé par la Communauté de Communes de Nozay

Temps d’échange sur la thématique du libre choix des *personnes âgées suivi d’un goûter en partenariat avec KŌYŌ

Gratuit

Sans inscription .

Salle polyvalente 9 Rue de la Mairie Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

English :

Proposed by the Communauté de Communes de Nozay

German :

Angeboten von der Communauté de Communes de Nozay

Italiano :

Presentata dalla Communauté de Communes de Nozay

Espanol :

Propuesto por la Communauté de Communes de Nozay

L’événement LA SEMAINE BLEUE Conférence « mon choix, ma voix » Abbaretz a été mis à jour le 2025-09-23 par Pays Erdre Canal Forêt