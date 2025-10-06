La semaine bleue Dax

La semaine bleue Dax lundi 6 octobre 2025.

La semaine bleue

Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-06

.

Une semaine d’animations pour les seniors sur le thème Vieillir une force à partager ». Différentes animations ( thé dansant, spectacle, visites commentées, visites guidées, tour en petit train, atelier cuisine, marche bleue…) seront proposées sur inscription. .

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : La semaine bleue

German : La semaine bleue

Italiano :

Espanol : La semaine bleue

L’événement La semaine bleue Dax a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Grand Dax