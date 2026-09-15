AGENDA · Dax
La semaine bleue Dax
lundi 5 octobre 2026 · Dax
Informations pratiques
Dax
La semaine bleue
Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-05
Une semaine d’animations pour les seniors sur le thème concernant la semaine nationale des retraités et personnes âgées. Différentes animations ( thé dansant, spectacles, visites commentées, visites guidées, tour en petit train, atelier cuisine, marche bleue, loto…) seront proposées sur inscription. .
Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : La semaine bleue
L’événement La semaine bleue Dax a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grand Dax
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