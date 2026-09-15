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AGENDA · Dax

La semaine bleue Dax

lundi 5 octobre 2026 · Dax

La semaine bleue Dax

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif

Dax

La semaine bleue

Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-05

Une semaine d’animations pour les seniors sur le thème concernant la semaine nationale des retraités et personnes âgées. Différentes animations ( thé dansant, spectacles, visites commentées, visites guidées, tour en petit train, atelier cuisine, marche bleue, loto…) seront proposées sur inscription.   .

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : La semaine bleue

L’événement La semaine bleue Dax a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grand Dax

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