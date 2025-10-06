La Semaine Bleue des Retraités de Vitré Résidence la Trémoille Vitré

La Semaine Bleue des Retraités de Vitré Résidence la Trémoille Vitré lundi 6 octobre 2025.

La Semaine Bleue des Retraités de Vitré

Résidence la Trémoille 4 jardins de la Trémoille Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-06

La Semaine bleue des retraités de Vitré 2025 Vieillir, une force à partager !

Du 6 au 17 octobre 2025, le CCAS de Vitré et ses partenaires organisent la Semaine bleue des retraités de Vitré, un évènement dédié aux séniors.

Pendant 11 jours, découvrez une variété d’activités conçue pour vous, sur la Ville de Vitré.

Au programme

– Découverte du nouveau réseau de bus de la Ville de Vitré

– Réunion d’information pour préparer sa retraite

– Pièce de Théâtre Chez Zaza au centre culturel

– Conférence les vaccinations, pourquoi faire ?

– Visite des serres municipales de la Ville de Vitré

– Une dictée intergénérationnelle au collège Sainte Marie

– Atelier numérique les démarches en toutes sécurité

– Rando découverte pour explorer la ville de Vitré

– Une marche bleue et un escape Game avec les élèves du lycée St Exupéry

– Un concert gourmand animé par Philipe Maillard

Rejoignez-nous pour partager des moments conviviaux et enrichissants !

La semaine bleue est l’occasion de se rencontrer d’apprendre et de s’amuser ensemble. Nous vous attendons nombreux !

Pour tout renseignement, contactez la Résidence la Trémoille du CCAS de Vitré au 02 99 74 66 01 ou à residencelatremoille@ccasvitre.fr

Un service de transport à la demande est possible. .

Résidence la Trémoille 4 jardins de la Trémoille Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 66 01

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Semaine Bleue des Retraités de Vitré Vitré a été mis à jour le 2025-09-19 par OT VITRE