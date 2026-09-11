La Semaine bleue du CCAS de Chartres Chartres
lundi 5 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
La Semaine bleue du CCAS de Chartres
Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-05
Du lundi 5 au vendredi 9 octobre, des animations, rencontres intergénérationnelles et portes ouvertes seront organisées dans l’Ehpad et les résidences autonomies de la ville à l’occasion de la Semaine Bleue.
Les activités sont gratuites sur inscription obligatoire le mardi 22 septembre, le matin à Gaujard et l’après-midi à Monfort. Accompagnement possible sur demande. .
Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
From Monday, October 5, through Friday, October 9, activities, intergenerational gatherings, and open houses will be held at the city’s nursing home and assisted-living facilities as part of Blue Week.%A0
L’événement La Semaine bleue du CCAS de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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