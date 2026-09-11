Informations pratiques

Chartres

La Semaine bleue du CCAS de Chartres

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-05

Du lundi 5 au vendredi 9 octobre, des animations, rencontres intergénérationnelles et portes ouvertes seront organisées dans l’Ehpad et les résidences autonomies de la ville à l’occasion de la Semaine Bleue.

Les activités sont gratuites sur inscription obligatoire le mardi 22 septembre, le matin à Gaujard et l’après-midi à Monfort. Accompagnement possible sur demande. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

From Monday, October 5, through Friday, October 9, activities, intergenerational gatherings, and open houses will be held at the city’s nursing home and assisted-living facilities as part of Blue Week.%A0

L’événement La Semaine bleue du CCAS de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES